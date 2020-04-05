В Германии третьи сутки отмечается снижение заболеваемости на COVID-19
15:36, 05 апреля 2020Зарубежные новости
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Всего в стране более 91 тысячи инфицированных коронавирусом.
Иллюстрация REUTERS
В Германии третьи сутки подряд наблюдается уменьшение новых случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные федерального института инфекционных заболеваний Роберта Коха.
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Так, за последние 24 часа количество подтвержденных инфицированных вирусом выросло на 5 тысяч 936 человек. Последние данные свидетельствуют об уменьшении на 146 случаев инфицирования вирусом по сравнению с данными, обнародованными накануне, 4 апреля.
Таким образом, в Германии от коронавирусной инфекции лечится 91 тысяча 714 человек.
Количество умерших за сутки выросло на 184 человека и достигло 1 тысячи 342 человек.
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