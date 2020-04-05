цей матеріал доступний українською

В Германии третьи сутки отмечается снижение заболеваемости на COVID-19

15:36, 05 апреля 2020
Зарубежные новости
477 1
Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные федерального института инфекционных заболеваний Роберта Коха.

Читайте такжеВ Польше зафиксировали более 3,8 тысячи больных COVID-19, умерли 84 человека

Так, за последние 24 часа количество подтвержденных инфицированных вирусом выросло на 5 тысяч 936 человек. Последние данные свидетельствуют об уменьшении на 146 случаев инфицирования вирусом по сравнению с данными, обнародованными накануне, 4 апреля.

Таким образом, в Германии от коронавирусной инфекции лечится 91 тысяча 714 человек.

Количество умерших за сутки выросло на 184 человека и достигло 1 тысячи 342 человек.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter