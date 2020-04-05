В Испании за сутки от коронавируса умерли 674 человека

В настоящее время в этой стране подтверждено 130 тысяч 759 случаев инфицирования коронавирусом.

В Испании за сутки от пандемии коронавируса умерли еще 674 человека.

Об этом сообщает издание El Pais.

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В частности, в воскресенье продолжилась тенденция к снижению смертности от коронавируса в сутки, и в частности за последние 24 часа умерли 674 человека. Для сравнения, в субботу, 4 апреля, количество летальных случаев в сутки составило 809 человек. Больше всего людей за сутки умерли 2 апреля, когда было зафиксировано 950 смертей.

Таким образом, общее количество летальных случаев от COVID-19 в Испании выросло до 12 тысяч 418 человек.

В настоящее время подтверждено 130 тысяч 759 случаев инфицирования коронавирусом. За последние 24 часа это число выросло на 6 тысяч 23 человека. Это самый низкий показатель роста заражения вирусом за сутки с начала вспышки коронавируса в Испании.

Всего в этой стране от коронавирусной инфекции вылечились 30 тысяч 80 человек.