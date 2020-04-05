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В Польше зафиксировали более 3,8 тысячи больных COVID-19, умерли 84 человека

13:14, 05 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

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Отмечается, что болезнь унесла жизни еще 5 человек, увеличив количество умерших от коронавируса до 84 человек.

Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели более чем 1,2 миллиона человек, из них летальных исходов – 64 774. В то же время 246 893 человека выздоровели.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля лабораторно подтвержден 1251 случай COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

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