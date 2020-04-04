Количество смертей от коронавируса в мире превысило 60 тысяч (видео)

В общей сложности было зарегистрировано 60 457 смертей, в том числе 44 132 - в Европе.

Пандемия коронавируса убила более 60 тыс. человек во всем мире, почти три четверти из них - в Европе.

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В общей сложности было зарегистрировано 60 457 смертей, в том числе 44 132 - в Европе, континенте, наиболее сильно пострадавшем от вируса. Официальные подсчеты, вероятно, отражают лишь часть фактического количества случаев, отмечают зарубежные СМИ, передает kommersant.

Лидеры по распространению заболевания:

США и Канада - 290,2 тыс.;

Азия - 115,8 тыс.

Лидеры по числу смертей от коронавируса:

Италия - 14,7 тыс;

Испания - 11,7 тыс.;

США - 7,2 тыс.;

Франция - 6,5 тыс.;

Великобритания - 4,3 тыс.

В четверг впервые в истории состоялся виртуальный саммит государств G20. Он был посвящен коронавирусу и его последствиям. «В нашем взаимосвязанном мире мы все сильны ровно настолько, насколько сильна самая слабая из наших здравоохранительных систем»,- говорится в письме генсека ООН Антониу Гутерриша, адресованному представителям стран «двадцатки». Он призывал сплотиться перед лицом нависшей опасности.