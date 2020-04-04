В Британии растет смертность от коронавируса: за сутки умерло 708 человек
20:19, 04 апреля 2020Зарубежные новости
93 0
Число летальных случаев от коронавируса в Великобритании выросло до 4 тыс. 313 человек.
Иллюстрация / REUTERS
В Великобритании стремительно растет смертность от пандемии коронавирусной инфекции - за сутки умерли 708 человек.
Читайте такжеВ Британии от коронавируса умерли почти три тысячи человек
Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.
В частности, по последним данным на утро 4 апреля в Великобритании 183 тыс. 190 человек сдали тесты на коронавирус - у 41 тыс. 903 человек было подтверждено инфицирование COVID-19.
При этом, на данный момент последние данные о смертности от коронавируса в Великобритании зафиксированы по состоянию на вечер 3 апреля.
В частности, число летальных случаев от коронавируса в Великобритании выросло до 4 тыс. 313 человек.
Таким образом, за 24 часа в этой стране умерли еще 708 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter