В Испании пошла на спад смертность от коронавируса, однако за сутки - более 800 жертв

Сейчас в Испании зарегистрировано 124 тыс. 736 больных COVID-19.

В Испании за последние сутки зарегистрировано 809 летальных случаев в результате инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Читайте такжеИспания обошла Италию по числу зараженный коронавирусом

В частности, в Испании за последние 24 часа зафиксирован самый низкий уровень смертности от коронавируса за предыдущие семь дней - умерли 809 человек. За минувшие сутки в стране умерли 932 человека.

Всего число летальных случаев в этой стране выросло до 11 тыс. 744.

Число подтвержденных случаев инфицирования вирусом выросло на 7 тыс. 27 человек. Всего в Испании инфицированы 124 тыс. 736 человек. Испания продолжает опережать Италию по числу людей, которые лечатся от COVID-19, отмечает издание.

Сейчас госпитализированы 57 тыс. 612 человек, из них - 6 тыс. 532 человека находятся на интенсивной терапии.

Кроме того, 34 тыс. 219 человек выздоровели.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Испания опередила Италию по количеству инфицированных коронавирусом COVID-19. Самая высокая смертность от коронавируса сохраняется в Италии.