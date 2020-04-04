В Китае за прошедшие сутки от коронавируса умерли 4 человека

С начала пандемии в материковой части Китая выздоровели 94% инфицированных.

За прошедшие сутки в Китае умерли 4 человека от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая, передает РБК.

По данным ведомства, число прибывших из-за границы граждан с коронавирусом увеличилось на 18 - до 888 человек. Выздоровели 180 человек. Также зарегистрировано 114 ввозных случаев с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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С начала пандемии в материковой части Китая выздоровели 94% инфицированных.

За сутки из карантина выпустили 58 человек, у которых тесты на коронавирус оказались положительными, однако никакие характерные для заболевания симптомы у них не проявились.

В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 1030 бессимптомных зараженных, 239 из них - ввозные случаи. При этом еще три случая за сутки переквалифицировали из бессимптомных в подтвержденные, так как у пациентов стали проявляться симптомы болезни.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 4 апреля количество инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 1 099 389 человек.