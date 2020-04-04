В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 миллион 99 тысяч человек

Более 226 тысяч человек выздоровели от COVID-19.

По состоянию на утро 4 апреля количество инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 1 099 389 человек.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

В частности, в настоящее время в мире 226 тысяч 603 человека выздоровели, умерли от болезни 58 тысяч 901 человек.

На сегодняшний день больше всего случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в США - 277 тысяч 953 человека, на втором месте Италия - 119 тысяч 827, на третьем - Испания - 119 тысяч 199. В Германии - 91 тысяча 159 заболевших, в Китае - 82 тысячи 518, Франции - 65 тысяч 202, Иране - 53 тысячи 183.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 27 летальных, 22 пациента выздоровели.

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