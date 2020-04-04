В Турции закрыли 31 город и запретили молодежи выходить из дома

Ранее запрет на выход из дома в Турции действовал для людей старше 65 лет.

В Турции в рамках мероприятий, направленных на борьбу с распространением коронавируса, людям моложе 20 лет запретили выходить из дома.

По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, новые правила вступят в силу в ночь на субботу, 4 апреля, передает Deutsche Welle.

Ранее запрет на выход из дома в Турции действовал для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

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Кроме того, в стране будет действовать обязанность носить на лице медицинские маски в людных местах, в частности, на рынках и в магазинах.

Также для 31 турецкого города сроком на 15 дней вводится запрет на въезд и выезд для автомобилей.

По официальным данным турецких властей, за последние сутки в стране умерли от коронавируса 69 человек. Таким образом, в целом количество умерших от этой болезни увеличилось до 425 человек. Общее же количество инфицированных в Турции возросло до 20 921 человека, больше всего случаев зафиксировано в Стамбуле - более 12 тысяч. Сейчас в стране, где живет около 83 миллионов человек, проведено более 141,7 тысячи тестов на коронавирус.

Напомним, в конце марта Турция закрыла международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Для перемещения между 30 крупнейшими городами страны необходимо было иметь специальные разрешения от местных губернаторов.