Коронавирус: около четверти всех летальных случаев в мире зафиксировано в Италии (видео)
В Италии за последние 24 часа зафиксировано 766 летальных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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Как сообщает Reuters, общее количество летальных случаев увеличилось до 14 тыс. 681.
С момента вспышки инфекции в этой стране, 21 февраля, число заболевших увеличилось до 119 тыс. 827 человек, из них 4 тыс. 585 - за последние сутки.
В настоящее время в Италии полностью излечились от коронавирусной болезни 19 тыс. 758 человек, 4 тыс. 68 пациентов находятся под интенсивной терапией.
В Италии самое высокое количество умерших в результате инфицирования коронавирусом – около четверти всех летальных случаев в мире.
По данным интерактивной карты распространения вируса Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, в настоящее время количество летальных случаев в мире составляет 55,8 тыс.
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