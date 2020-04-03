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Коронавирус: около четверти всех летальных случаев в мире зафиксировано в Италии (видео)

23:38, 03 апреля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

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Как сообщает Reuters, общее количество летальных случаев увеличилось до 14 тыс. 681.

С момента вспышки инфекции в этой стране, 21 февраля, число заболевших увеличилось до 119 тыс. 827 человек, из них 4 тыс. 585 - за последние сутки.

В настоящее время в Италии полностью излечились от коронавирусной болезни 19 тыс. 758 человек, 4 тыс. 68 пациентов находятся под интенсивной терапией.

В Италии самое высокое количество умерших в результате инфицирования коронавирусом – около четверти всех летальных случаев в мире.

По данным интерактивной карты распространения вируса Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, в настоящее время количество летальных случаев в мире составляет 55,8 тыс.

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