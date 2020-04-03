В Азербайджане запретят выходить из дома без предварительного согласования с властями

На прошлой неделе в стране уже ужесточали условия. Сейчас это сделали снова.

В Азербайджане с 5 апреля ужесточают условия карантина - гражданам разрешат выходить на улицу только после того, как сообщат властям о цели такого выхода.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Для того, чтобы покинуть дом, люди должны будут присылать на короткий номер свои идентификационные данные и код выхода. Код 1 отправляется в случае потребности в медицинских услугах, 2 – для выхода в продуктовый магазин, аптеку, банк или на почту, 3 – для посещения похорон близкого родственника.

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Как отмечается, на прошлой неделе Азербайджан уже ужесточил условия карантина. В частности, запрещено движение транспортных средств между регионами и городами по всей стране. Исключения касаются скорой помощи, социальных служб и сельскохозяйственных транспортных средств.

Метрополитен в Баку работает только пять часов в день. Как и во многих странах мира, закрыты рестораны, кафе и магазины, кроме супермаркетов, продуктовых магазинов и аптек.

Как сообщал УНИАН, Азербайджан отменил занятия в вузах и школах из-за коронавируса.

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