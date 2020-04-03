Коронавирус в России: количество заболевших превысило четыре тысячи человек
10:45, 03 апреля 2020Зарубежные новости
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В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
Иллюстрация / REUTERS
По состоянию на утро 3 апреля в России выявлен 601 новый случай COVID-19 в 32 регионах.
Всего заболели 4149 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
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Как отмечается, за минувшие сутки новые случаи были выявлены в 32 регионах страны, в том числе в Ингушетии и Еврейской автономной области, где раньше инфицированных не было.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли еще четыре человека: двое в Коми и по одному в Москве и Пермском крае. В общей сложности с начала распространения вируса в России от болезни умерли 34 человека, выздоровели 281.
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