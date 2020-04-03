В мире количество больных коронавирусом превысило миллион человек

В настоящее время в мире зафиксировано 1 014 673 случаев заболевания коронавирусом, еще 210 335 человек выздоровели.

По состоянию на 3 апреля количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 1 014 673 человек.

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Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. В частности, в настоящее время в мире зафиксированы 1 014 673 случаев заболевания, 210 335 человек выздоровели, умерло от болезни 52 973 человека.

В настоящее время больше всего случаев заражения зафиксировано в США - 244 678, на втором месте Италия - 115 242, в Испании - 112 065, в Германии - 84 794, в Китае - 82 413, Франции - 59 929, Иране - 50 468.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине подтверждено 897 случаев COVID-19. 22 человека умерло, еще 19 выздоровели.