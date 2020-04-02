В мире уже более миллиона людей заразились коронавирусом

Излечились от COVID-19 на данный момент 208 тысяч 949 человек.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в мире перевалило за миллион человек.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса, которая размещена на сайте Университета имени Джона Хопкинса (Johns Hopkins University).

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В частности, по состоянию на 22:24 подтверждено 1 миллион 2 тысячи 159 случаев инфицирования коронавирусом.

Больше всего таких случаев зарегистрировано в США - 236 339, в Италии - 115 242, в Испании - 110 238, в Германии - 84 600 и в Китае - 82 432.

Всего летальных исходов зафиксировано 51 485. Больше всего в Италии 13 915, в Испании - 10 096, во Франции 4 503, в китайской провинции Хубэй - 3 199 и в Иране 3 160.

В то же время, на данній момент всего излечились 208 949 человек.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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