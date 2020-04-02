В мире коронавирусом заразились более 998 тысяч человек

Излечились от COVID-19 208 тысячи 630 человек.

По последним данным, в мире от COVID-19 умерли более 51 тысячи человек, заразились - более 998 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса, которая размещена на сайте Университета имени Джона Хопкинса (Johns Hopkins University).

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В частности, по состоянию на 21:14 подтверждено 998 тыс. 47 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего таких случаев зарегистрировано в США - 234 тыс. 462, в Италии - 115 тыс. 242, в Испании - 110 тыс. 238, в Германии - 84 тыс. 264 и в Китае - 82 тыс. 432.

Всего летальных исходов зафиксировано 51 тыс. 335. Больше всего в Италии 13 тыс. 915, в Испании - 10 тыс. 3 случая, во Франции 4 тыс. 32, в китайской провинции Хубэй - 3 тыс. 199 и в Иране 3 тыс. 160.

В то же время вылечились пока 208 тысяч 630 человек.

Как сообщал УНИАН, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что более 95% умерших в связи с коронавирусом в Европе были в возрасте от 60 лет.

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