В Нью-Йорке коронавирусом заразились более 92 тысяч жителей, умерли 2 373 человека

За последние сутки количество смертей в штате выросло на 432.

В штате Нью-Йорк в США обнаружили уже 92 381 случай инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает CNN.

Читайте такжеВОЗ: более 95% умерших от коронавируса в Европе – люди старше 60 лет

По его словам, за последние сутки COVID-19 подтвердили у 8 669 человек.

Всего с начала вспышки коронавируса в Нью-Йорке скончались 2 373 человека, тогда как еще днем ранее число летальных исходов составляло 1 941.

В больницах штата сейчас находятся 13 383 жителей, еще 7 434 пациента были выписаны после полного выздоровления.

Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели более 935 тысяч человек, умерли от болезни более 47 тысяч человек.

В Украине по состоянию на утро 2 апреля зафиксировано 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.