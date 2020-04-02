В Нью-Йорке коронавирусом заразились более 92 тысяч жителей, умерли 2 373 человека
В штате Нью-Йорк в США обнаружили уже 92 381 случай инфицирования коронавирусом COVID-19.
Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает CNN.
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По его словам, за последние сутки COVID-19 подтвердили у 8 669 человек.
Всего с начала вспышки коронавируса в Нью-Йорке скончались 2 373 человека, тогда как еще днем ранее число летальных исходов составляло 1 941.
В больницах штата сейчас находятся 13 383 жителей, еще 7 434 пациента были выписаны после полного выздоровления.
Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели более 935 тысяч человек, умерли от болезни более 47 тысяч человек.
В Украине по состоянию на утро 2 апреля зафиксировано 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
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