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В Италии за последние сутки значительно увеличилось количество умерших от коронавируса

20:09, 02 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ANSA.

Всего в Италии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 13 тысяч 915 человек. За последние сутки зафиксировано 760 смертей. В среду, 3 апреля, было 727 умерших.

Число инфицированных коронавирусом лиц возросло до 83 тысяч 49 человек, в том числе за последние сутки на 2 тысячи 477 человек.

Сейчас количество выздоровевших людей составляет 18 тысяч 728. Это число возросло на 1 тысячу 431 человека.

Общее количество инфицированных, умерших и тех, кто выздоровел, составляет 115 тысяч 242 человека.

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