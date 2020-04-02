В Италии за последние сутки значительно увеличилось количество умерших от коронавируса
20:09, 02 апреля 2020Зарубежные новости
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Число инфицированных COVID - 19 в Италии превысило 83 тысячи человек.
Иллюстрация REUTERS
В Италии за последние сутки в связи с пандемией коронавируса зафиксировано еще 760 летальных случаев.
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Об этом сообщает ANSA.
Всего в Италии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 13 тысяч 915 человек. За последние сутки зафиксировано 760 смертей. В среду, 3 апреля, было 727 умерших.
Число инфицированных коронавирусом лиц возросло до 83 тысяч 49 человек, в том числе за последние сутки на 2 тысячи 477 человек.
Сейчас количество выздоровевших людей составляет 18 тысяч 728. Это число возросло на 1 тысячу 431 человека.
Общее количество инфицированных, умерших и тех, кто выздоровел, составляет 115 тысяч 242 человека.
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