Немецкая скорость и агрессивность Южной Кореи: почему одни страны находят COVID-19 лучше других?

Пекину помог его предыдущий опыт с эпидемиями, Берлин вовремя признал масштабы угрозы, а Рейкьявик спасли маленькие размеры страны.

Страны по-разному подошли к проблеме проведения тестов на новый коронавирус. И у одних понимание необходимости разработать средства для диагностики и создать значительные запасы появилось раньше, чем у других.

Об этом пишет The Guardian, приводя список стран, которые лучше всех справились с задачей диагностики COVID-19, а также объясняя, как им это удалось.

Первый в списке - Китай. У него был опыт с эпидемией SARS в начале 21-го века. Учитывая это, а также то, что пандемия COVID-19 началась именно на китайской территории, наверное, не удивительно, что Пекин продвинулся вперед в проведении тестов в сравнении с другими странами. По состоянию на конец марта он провел более 320 тысяч тестов.

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Одно из самых первых средств для этого было разработано в материковом Китае Центром контроля и профилактики заболеваний. Детали об инструменте были опубликованы на сайте ВОЗ 24 января, незадолго до введения карантина в городе Ухань.

Команда из Гонконга, которая помогла обнаружили SARS, работала также над разработкой собственного теста.

"Поскольку мы прошли через все эти события в прошлом, мы знаем, насколько важно иметь рабочие средства диагностики", - сказал Лео Пон, который возглавляет команду.

"Именно поэтому мы пытались завершить работу как можно скорее", - добавил он.

Являясь одним из крупнейших химических производителей в мире, Китай был способен очень быстро запустить производство тестов.

Вторая в списке - Германия. Ее готовности частично помогло признание факта, что коронавирус, скорее всего, станет глобальной проблемой. В то время, как большинство стран не очень спешили обновлять свои планы готовности к пандемиям, в начале января ученый в Берлине по имени Олферт Ландт указал на сходство COVID-19 и SARS и отметил, что средства диагностики будут нужны.

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Не имея в распоряжении генетического образца нового коронавируса, Ландт и его компания разработали первый тест на основе SARS и других известных коронавирусов. Протокол его работы был опубликован ВОЗ 17 января, до появления китайского теста. До конца февраля Ландт изготовил 4 миллиона тестов и продолжал их производство в темпе 1,5 миллиона в неделю. Имея в распоряжении массовое производство средств диагностики, Германия с самого начала политику массового тестирования. Таким образом, она смогла проводить 12 тысяч проверок на коронавирус ежедневно.

Третья в списке The Guardian - Южная Корея. Ее издание называет наиболее агрессивной в вопросе диагностики. Чиновники системы здравоохранения в Сеуле быстро усвоили урок Уханя, поняв, что коронавирус очень заразен и может распространяться на большие территории.

Южная Корея сделала приоритетом выявление и изоляцию людей с положительными результатами тестов на COVID-19. Она нарастила возможности для проведения 15 тысяч проверок в день. К этому времени Сеул провел более 300 тысяч тестов бесплатно. Эта цифра включает проверки с помощью мобильных станций.

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Исландия тоже справилась с задачей диагностики. Будучи маленькой и относительно состоятельной, страна имела ряд преимуществ. Это позволило ей проверить на наличие COVID-19 большую часть своего населения, чем кому-либо другому в мире.

Замыкает список Италия, которая среди наиболее пострадавших в Европе от коронавируса. После Германии она провела самое большое количество тестов в Европе - 200 тысяч. Эта цифра включает проверку 3 тысяч жителей городка Во вблизи Венеции в рамках пилотного проекта, целью которого было проверить, может ли помочь замедлить распространение болезни тестирование целой общины.

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Италия показала, насколько массовое проведение тестов может быть политически противоречивым. Премьер-министр страны Джузеппе Конте сначала связывал высокий показатель случаев заражения в стране политикой тестирования даже людей без симптомов.

"Мы были первыми, кто создал наиболее тщательный и точный контроль", - сказал Конте по телевидению, добавив, что "у нас больше зараженных, потому что мы проводим больше тестов".

Как оказалось, тесты были точным предупреждением о надвигающейся тяжелой ситуации в стране.