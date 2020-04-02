Ученые назвали основные симптомы COVID-19

Ключевые признаки коронавирусного заболевания определило новое исследование.

Ученые королевского колледжа Лондона (Великобритания) заявили, что потеря вкуса и обоняния являются главными симптомами коронавирусного заболевания.

Читайте такжеУже более 200 тысяч людей в мире выздоровели от коронавируса COVID-19К такому заключению пришли медики после опроса больных COVID-19, говорится на сайте организации.

Так, 59% пациентов с COVID-19 сообщили о потере обоняния и вкуса, также у 18% опрошенных, которые жаловались на похожие симптомы, заболевание не было обнаружено.

Ученые получили эти данные через приложение COVID Symptom Tracker, в котором с 24 по 29 марта были опрошены 1702 пациента. У 579 из них тест на коронавирус дал положительный результат.

Разработчики нового приложения сделали вывод, что потерю обоняния и вкуса можно отнести к ключевым симптомам опасного заболевания. Также к ним относятся повышение температуры тела, постоянный кашель, усталость, желудочные расстройства и диарея, потеря аппетита.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным ВОЗ, более 95% умерших от коронавируса в Европе – люди старше 60 лет.