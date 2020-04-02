В Канаде уже зарегистрировано более 10 тысяч больных коронавирусом

В Канаде от COVID-19 умерли 127 человек.

В Канаде количество инфицированных коронавирусом превысило 10 тысяч человек.

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Как сообщает Reuters, за последние сутки число смертельных случаев от COVID-19 в Канаде выросло на 21% - до 127 человек.

При этом количество инфицированных выросло до 10 тыс. 132 человек. В среду, 1 апреля, количество инфицированных составляло 9 тыс. 17.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что более 95% умерших в связи с коронавирусом в Европе были в возрасте от 60 лет.

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