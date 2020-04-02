В Британии от коронавируса умерли почти три тысячи человек

В то же время в стране у 33 тыс. 718 человек подтверждено инфицирование COVID-19.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от коронавируса умерли 569 человек.

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Всего число летальных случаев в Великобритании выросло до 2 тыс. 921.

В то же время в стране у 33 тыс. 718 человек подтверждено инфицирование коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, по данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 2 апреля в мире было зафиксировано более 937 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Умерли от COVID-19 более 47 тыс. человек. Более 194 тыс. выздоровели.

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