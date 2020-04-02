В Британии от коронавируса умерли почти три тысячи человек
18:12, 02 апреля 2020Зарубежные новости
45 0
В то же время в стране у 33 тыс. 718 человек подтверждено инфицирование COVID-19.
REUTERS
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от коронавируса умерли 569 человек.
Читайте такжеНью-Йорк опередил Китай по числу случаев коронавируса
Всего число летальных случаев в Великобритании выросло до 2 тыс. 921.
В то же время в стране у 33 тыс. 718 человек подтверждено инфицирование коронавирусом.
Как сообщал УНИАН, по данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 2 апреля в мире было зафиксировано более 937 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Умерли от COVID-19 более 47 тыс. человек. Более 194 тыс. выздоровели.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter