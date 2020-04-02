Уже более 200 тысяч людей в мире выздоровели от коронавируса COVID-19
17:57, 02 апреля 2020Зарубежные новости
39 0
При этом количество смертей от болезни приблизилось к 50 тысячам.
Иллюстрация / REUTERS
По состоянию на 17:50 по Киеву 2 апреля в мире выздоровело от коронавируса COVID-19 свыше 200 тысяч человек.
Читайте такжеВ Нидерландах вот COVID-19 умерли 1339 человек, зараженных почти 15 тысяч
Как свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, в мире уже 202 тысячи человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
Лидером по количеству людей, что выздоровели, является Китай – 76,5 тысяч человек.
При этом количество смертей в мире от болезни приблизилось к 50 тысяч – более 49 тысяч случаев. Лидером по количеству смертей является Италия – более 13 тысяч жертв.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter