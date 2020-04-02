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Уже более 200 тысяч людей в мире выздоровели от коронавируса COVID-19

17:57, 02 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

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Как свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, в мире уже 202 тысячи человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

Лидером по количеству людей, что выздоровели, является Китай – 76,5 тысяч человек.

При этом количество смертей в мире от болезни приблизилось к 50 тысяч – более 49 тысяч случаев. Лидером по количеству смертей является Италия – более 13 тысяч жертв.

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