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В Нидерландах от COVID-19 умерли 1339 человек, зараженных почти 15 тысяч

17:20, 02 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

В Нидерландах количество умерших от коронавируса COVID-19 выросло до 1 339. Инфицированных коронавирусной инфекцией в стране насчитывается 14 697 человек.

Об этом сообщается на сайте Национального института общественного здоровья RIVM.

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Так, за последние сутки в Нидерландах зарегистрировали 166 новых летальных случаев от коронавируса. Также обнаружили 1 083 новых инфицированных коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели 935 817 человек, умерли от болезни 47 208 человек.

В Украине по состоянию на утро 2 апреля зафиксировано 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

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