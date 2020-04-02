В Нидерландах от COVID-19 умерли 1339 человек, зараженных почти 15 тысяч
В Нидерландах количество умерших от коронавируса COVID-19 выросло до 1 339. Инфицированных коронавирусной инфекцией в стране насчитывается 14 697 человек.
Об этом сообщается на сайте Национального института общественного здоровья RIVM.
Читайте такжеВОЗ: более 95% умерших от коронавируса в Европе – люди старше 60 лет
Так, за последние сутки в Нидерландах зарегистрировали 166 новых летальных случаев от коронавируса. Также обнаружили 1 083 новых инфицированных коронавирусом.
Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели 935 817 человек, умерли от болезни 47 208 человек.
В Украине по состоянию на утро 2 апреля зафиксировано 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире