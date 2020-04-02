ВОЗ: более 95% умерших от коронавируса в Европе – люди старше 60 лет

Значительная часть из них, добавили в организации, имели хотя бы одно хроническое заболевание.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что более 95% умерших в связи с коронавирусом в Европе были старше 60 лет.

Об этом сообщает The Washington Post.

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При этом, по словам главы европейского офиса ВОЗ Ханса Клюге, среди них более половины – в возрасте свыше 80 лет. К тому же, уточнил он, более 80% умерших имели хотя бы одно хроническое заболевание, например, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию или диабет.

В то же время Клюге заметил, что возраст – не единственный фактор риска заразиться вирусом. "Мнение, что COVID-19 влияет лишь на людей преклонного возраста, фактически ошибочно. Молодежь не непобедима", – сказал он.

В частности, от 10% до 15% людей моложе 50 лет имеют заболевание средней или тяжелой степени.

"Тяжелые случаи заболевания наблюдались у подростков и у тех, кому около 20 лет, и многие из них нуждались в интенсивной терапии, а некоторые, увы, умерли", – добавил Клюге.

Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели 935 817 человек, умерли 47 208 человек.

В Украине по состоянию на утро 2 апреля зафиксировано 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.