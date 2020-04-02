Ученые назвали самый длительный срок жизни коронавируса в организме человека

Установлено, что коронавирус может мутировать: вызывать меньше симптомов, но жить дольше.

В Китае пациент с коронавирусом оставался зараженным на протяжении 50 дней, при этом у него практически не было тяжелых симптомов, однако, все это время он являлся переносчиком инфекции.

Читайте такжеВ Китае одобрили использование желчи медведя для лечения пациентов с коронавирусомОб этом сообщает польское издание Interia со ссылкой на исследователей Военно-медицинского университета в Чунцине, больницы № 967 и Генеральной больницы китайской армии в Ухане.

Китайские медики обеспокоены его историй болезни, так как случай является уникальным. По их мнению, вирус и организм человека прожили в симбиозе много дней. Это значит, что коронавирус может мутировать: вызывать меньше симптомов, но жить дольше.

Отмечается, что среднее время жизни коронавируса у вылеченных пациентов составляет примерно 20 дней. Самый длительный срок – 37 дней.

Мужчину удалось вылечить только после того, как ему перелили плазму крови других людей, выздоровевших от коронавируса.

Ранее УНИАН сообщал, как в ВОЗ сделали неутешительный прогноз распространения коронавируса.