Может мутировать: ученые рассказали, как долго коронавирус живет в организме человека
16:33, 07 апреля 2020Зарубежные новости
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Установлено, что вирус может вызывать меньше симптомов, но жить дольше.
Иллюстрация / REUTERS
Китайские медики обеспокоены историей болезни пациента с коронавирусом, у которого инфекция оставалась в организме 50 дней.
Читайте такжеВ Китае одобрили использование желчи медведя для лечения пациентов с коронавирусомОб этом свидетельствуют исследования Военно-медицинского университета в Чунцине.
Случай считают уникальным. По мнению медиков, вирус и организм человека прожили в симбиозе много дней. Это значит, что коронавирус может мутировать: вызывать меньше симптомов, но жить дольше.
Отмечается, что среднее время жизни коронавируса у вылеченных пациентов составляет примерно 20 дней. Самый длительный срок – 37 дней.
Ранее УНИАН сообщал, как в ВОЗ сделали неутешительный прогноз распространения коронавируса.
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