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Может мутировать: ученые рассказали, как долго коронавирус живет в организме человека

16:33, 07 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

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Случай считают уникальным. По мнению медиков, вирус и организм человека прожили в симбиозе много дней. Это значит, что коронавирус может мутировать: вызывать меньше симптомов, но жить дольше.

Отмечается, что среднее время жизни коронавируса у вылеченных пациентов составляет примерно 20 дней. Самый длительный срок – 37 дней.

Ранее УНИАН сообщал, как в ВОЗ сделали неутешительный прогноз распространения коронавируса.

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