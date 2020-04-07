Может мутировать: ученые рассказали, как долго коронавирус живет в организме человека

Установлено, что вирус может вызывать меньше симптомов, но жить дольше.

Китайские медики обеспокоены историей болезни пациента с коронавирусом, у которого инфекция оставалась в организме 50 дней.

Читайте такжеВ Китае одобрили использование желчи медведя для лечения пациентов с коронавирусомОб этом свидетельствуют исследования Военно-медицинского университета в Чунцине.

Случай считают уникальным. По мнению медиков, вирус и организм человека прожили в симбиозе много дней. Это значит, что коронавирус может мутировать: вызывать меньше симптомов, но жить дольше.

Отмечается, что среднее время жизни коронавируса у вылеченных пациентов составляет примерно 20 дней. Самый длительный срок – 37 дней.

Ранее УНИАН сообщал, как в ВОЗ сделали неутешительный прогноз распространения коронавируса.