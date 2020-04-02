В Китае одобрили использование желчи медведя для лечения пациентов с коронавирусом

Доказательств ее эффективности нет.

В Китае Национальная комиссия по охране здоровья рекомендовала использовать "Tan Re Qing" – инъекцию, которая содержит медвежью желчь, козий рог и травы – для лечения критических пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом пишет ВВС.

Читайте такжеЛечение коронавируса: какие препараты используют при Covid-19 в мире и Украине

Издание отмечает, что доказательств каких-либо лекарственных свойств смеси нет. Медвежья желчь используется в традиционной китайской медицине в течение сотен лет и приносит много денег на нелегальном международном рынке.

Решение рекомендовать препарат вызвало остервенение правозащитников. Это произошло незадолго после того, как в стране запретили продажу диких животных для употребления в пищу.

Отметим, вакцины или общепринятого лечения от COVID-19 нет, каждая страна пока что принимает свой протокол лечения.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших городов Китая запретил есть собак и кошек.