Newsweek: Как берут анализ на COVID-19? Приятного мало

Эксперты подчеркивают необходимость проводить как можно больше анализов, а не только в наиболее критических случаях заражения.

Медсестра педиатрии из США опубликовала неприятную с виду иллюстрацию, как врачи проводят анализ на выявление COVID-19, болезни, которую вызывает новый коронавирус. Ее сообщение распространили в Twitter уже более 50 тысяч раз.

Иллюстрация показывает, как медики проводят стандартный сбор мазка из носоглотки для проведения генетического анализа, - пишет Newsweek.

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"Этот тест на картинке - это сбор мазка из носоглотки. Его делают с помощью небольшого тампона на гибком пластиковом стержне, которым собирают образец из задней стенки носоглотки", - сказал изданию микробиолог из Houston Metodist Hospital Уэсли Лонг.

Издание поясняет, что носоглотка - это та часть тела, где нос соединяется с горлом. Именно в этом месте коронавирус чаще всего обнаруживают.

"Хоть с виду это не приятная процедура, на самом деле если ее сделать правильно, она проходит безболезненно. Человек может дышать и говорить, пока материал собирают", - пояснил Лонг.

После сбора генетического материала из носоглотки его затем анализируют, чтобы проверить, есть ли в нем вирус SARS-CoV-2.

"Мазок помещают в питательную жидкость, которая защищает и развивает вирус. А потом эту жидкость анализируют, чтобы выявить РНК вируса напрямую", - рассказал профессор инфекционист из Медицинской школы МакГоверна в Университете UTHealth Луис Острожский.

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"Сбор мазка длится две минуты. Генетический тест жидкости с вирусом продолжается не менее 45 минут в новейших машинах, которые проверяют материал одного пациента за раз, и до четырех часов в больших машинах, которые за один раз проверяют несколько образцов", - добавил он.

"Сейчас эти мазки - самый надежный способ обнаружить COVID-19. Они лучше, чем мазки изо рта. Но в случае пациентов с мокротами или тех, кто уже проходят интубацию, мы отдаем предпочтение образцам из легких. Мазок из носоглотки - это лучший способ проверить пациента, который не интубирован", - сказал Острожский.

Newsweek пишет, что Центр контроля и профилактики заболеваний США одобрил еще два способа диагностики COVID-19. В одном из методов обазец берут с задней стенки глотки через рот, а в другом - из носовых пазух. Однако, анализ образца из носоглотки наиболее эффективный.

"Эффективность этих тестов зависит от количества частиц вируса в мазке. Поэтому все может зависеть от различных стадий заражения, когда вирусная нагрузка выше или ниже", - пояснил эксперт Университета Сассекса Джошуа Мун.

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"Также многое зависит от техники сбора образцов. Поскольку мазки с задней стенки горла и носовых пазух могут содержать меньшее количество вируса. Ведь COVID-19 заражает носоглотку и верхние дыхательные пути", - добавил он.

Мун подчеркнул, что проведение тестов критически важно для того, чтобы определить, кто заражен COVID-19, а кто нет.

"Важно понимать, если мы делаем тесты только в самых критических случаях, то получим лишь частичную картинку заражения", - пояснил эксперт.