Борьба с коронавирусом: ПАСЕ указала на недопустимость нарушения прав человека (видео)

В Ассамблее уже активно готовят проект соответствующей резолюции.

Борьба с пандемией коронавируса COVID-19 не должна нарушать права человека. На этом акцентировали в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В ПАСЕ уже активно готовят проект соответствующей резолюции. В документе, в частности, указано, что из-за коронавируса ряд стран вводит меры, которые противоречат демократическим ценностям.

О том, какие именно это страны, правда, не уточнили.

Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели 935 817 человек, умерли от COVID-19 47 208 человек.

В Украине по состоянию на утро 2 апреля зафиксировано 804 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

В рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Украине и других странах мира введен ряд ограничительных мер.