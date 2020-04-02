В Польше коронавирусом заразились более 2,6 тысячи человек, умерли 45

Всего в стране было протестировано на коронавирус 61 178 человек.

В Польше количество инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло до 2 633 человек. На сегодняшний день фиксируется уже 45 смертельных случаев.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

Читайте такжеКоронавирус в Италии: в марте смертность в наиболее пораженном городе выросла в 4 раза

Отмечается, что зафиксировано 79 новых случаев заражения коронавирусом, подтвержденных положительными лабораторными тестами.

Всего в стране было протестировано на коронавирус 61 178 образцов, из которых более 58 545 оказались отрицательными.

Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели 935 817 человек, скончались от коронавируса 47 208 человек.

В Украине по состоянию на утро 2 апреля зафиксировано 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровел.