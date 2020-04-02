В Испании количество смертей от Covid-19 превысило 10 тысяч

Число инфицированных возросло до 110 тысяч 238 человек.

В Испании число умерших в результате инфицирования коронавирусом превысило 10 тысяч.

Об этом сообщает Reuters.

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В частности, за последние сутки в Испании зафиксировано рекордное число летальных случаев - умерли 950 человек.

Всего с начала эпидемии в Испании умерли 10 тыс. 3 человека.

Число инфицированных возросло до 110 тыс. 238 человек.

Как сообщал УНИАН, по последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире уже 937 тыс. 567 человек заразились коронавирусом COVID-19. Умерли от COVID-19 47 тыс. 256 человек. Более 194 тыс. выздоровели.