Коронавирус в Италии: в марте смертность в наиболее пораженном городе выросла в 4 раза

Значительный прирост смертности наблюдался в целом на севере Италии - эпицентре пандемии.

В первые три недели марта смертность на севере Италии, ставшей эпицентром пандемии коронавируса в стране, возросла вдвое по сравнению со средним показателем 2015-2019 годов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

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Так, по данным Национального института статистики Италии ISTAT, в наиболее пораженном северном городе Бергамо смертность выросла на 400%. В течение 2015-2019 годов в соответствующий период марта здесь в среднем умирал 91 человек. В этом же году скончались 398 человек.

Прирост смертности такой же интенсивности наблюдался в других муниципалитетах провинции Бергамо.

В столице северной провинции Брешиа количество умерших за первые три недели марта выросло более чем в два раза: с 134 в 2015-2019 годах до 381 в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 2 апреля в мире уже зарегистрировано 935 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Из этого числа 110 574 случая приходится на Италию. В мире умерли от коронавируса 47 208 больных, больше всего жертв заболевания в Италии - 13 155.