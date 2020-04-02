Новая вспышка коронавируса в Китае: 1 тысяча 600 случаев за сутки
В Китае продолжилась эпидемия коронавируса. За последние сутки китайские медики зафиксировали 1 600 новых случаев заражения.
Об этом сообщил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.
Читайте такжеКитай сообщил о новых случаях коронавируса
"К сожалению, в Китае за сутки зафиксировали 1 600 новых случаев заражения. До сих пор Китаю удавалось сдержать болезнь, но сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тысячи случаев за сутки. Из них 7 случаев закончились летально", – заявил Виктор Ляшко.
Ранее Китай сообщил, что им удалось остановить распространение коронавируса. В частности, в провинции Хубэй, откуда коронавирус COVID-19 распространился на весь мир, отменили карантин. Однако в Китае до сих пор действует масочный режим, в общественных местах людям меряют температуру, а рестораны и кино еще не планируют открывать.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн