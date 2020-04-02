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В России родился ребенок с коронавирусом - СМИ

11:59, 02 апреля 2020
Зарубежные новости
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В России сообщают о зараженном коронавирусом грудном ребенке / REUTERS

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Как сообщает Telegram-канал BAZA, мать ребенка находится в городской больнице №15. Зараженный коронавирусом младенец – девочка, родилась 31 марта. Ей провели анализ, и он показал положительный результат. Однако его ещё будут подтверждать, так как нередки случаи ложно положительных результатов. Девочку на время перевели в другую больницу и положили в отдельный изолированный бокс.

По словам источников, состояние ребенка не вызывает опасений врачей. Её мать находится под постоянным наблюдением.

Напомним, по состоянию на 2 апреля количество зараженных коронавирусом в России превысило три тысячи. За сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.

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