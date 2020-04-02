Количество зараженных коронавирусом в России превысило три тысячи

В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.

В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram-канале.

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Впервые диагноз поставили в Ямало-Ненецком округе. За сутки в стране погибли шесть человек, выздоровели — 45. Больше всего новых случаев заражения вирусом зарегистрировано в Москве — 595 и Московской области — 43.

Таким образом число зараженных коронавирусом в России выросло до 3 548 в 76 регионах, за весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.