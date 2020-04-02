Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом

Министра и всех сотрудников канцелярии ведомства изолировали.

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман и его жена заболели коронавирусной инфекцией.

Как сообщает IsraelInfo, коронавирус обнаружен также у духовного главы общины гурских хасидов, к которой принадлежит Лицман. Вместе с Лицманом в изоляцию помещены все сотрудники канцелярии министра здравоохранения, с которыми он ежедневно общался.

Из канцелярии министра здравоохранения передали, что 71-летний Лицман и его жена чувствуют себя хорошо, министр "продолжает обычный распорядок дня в соответствии с врачебными рекомендациями".

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Все, с кем контактировал в последние две недели министр здравоохранения, должны будут сесть на карантин. Круг этих лиц определится в ходе эпидемиологического расследования; по предварительной информации, в их число, возможно, входят глава "Моссада" Йоси Коэн и глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат.

Совещания правительства в последнее время проводятся по видеосвязи и по телефону, в противном случае на карантине оказалось бы все переходное правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху, который во вторник вышел из самоизоляции, проведя в ней всего два дня.

Как сообщал УНИАН, в Израиле могут ввести более жесткие ограничительные меры в связи с пандемией смертельного коронавируса.

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