Нью-Йорк опередил Китай по числу случаев коронавируса

Количество инфицированных COVID-19 в США перевалило за 216 тысяч.

По последним данным, в Китае подтвердили 82,1 тысяч случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем только в одном штате Нью-Йорка в США, где обнаружили 83,7 тысяч инфицированных.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и мира

Читайте такжеКоличество зараженных коронавирусом в мире превысило 935 тысяч человек

Жертвами вируса в штате стал 1941 человек. Только за один день там диагностировали почти 4 тысячи новых больных. За этот же период в штате умерли 278 человек.

В городе Нью-Йорк зафиксировали более чем половину всех случаев штата – 45 707 и зарегистрировали 1374 смерти от осложнений.

Как пишет ТСН, по словам губернатора штата Эндрю Куомо, на спад инфекция пойдет примерно в конце апреля.

"До этого еще месяц", - заявил чиновник, добавив, что точных прогнозов не знает никто.

Также губернатор сообщил, что вскоре в Нью-Йорке закроют все игровые площадки, поскольку люди продолжают ими пользоваться.

"Используйте открытое пространство в парке, - добавил Куомо. - Без тесного контакта, без баскетбольных игр. Никакого нарушения социальной дистанции!"

Тем временем в Нью-Йорке городская полиция патрулирует парки, детские площадки и другие общественные пространства, предостерегая людей соблюдать дистанцию.

Напомним, в среду 1 апреля в США зарегистрировали минимум 911 жертв коронавируса.

За все время распространения болезни в стране подтвердили 216 515 случаев инфицирования и более 5 тысяч летальных случаев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в штате Нью-Йорк и прилегающих районах с целью предотвратить распространение вируса в других штатах.

Читайте также: