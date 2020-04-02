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Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 932 тысячи человек

06:00, 02 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в данных Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, который отслеживает выявлены случаи заражения коронавирусом во всем мире.

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Больше всего больных зафиксировано в США - 213 372, что на сегодняшний день является самым высоким показателем в мире.

На втором месте - Италия, где зафиксированы 110 574 случая заражения, на третьем - Испания - 104 118. Далее следуют Китай - 82 361 и Германия - 77 872.

С начала пандемии коронавируса по состоянию на 2 апреля в мире умерли 46 809 больных, больше всего жертв заболевания в Италии - 13 155.

Вместе с тем, по данным университета, выздоровели 193 177 человек.

Коронавирус карта распространения / gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщал УНИАН, в Украине, по состоянию на 22:00 1 апреля, было зафиксировано 794 лабораторно подтвержденных случая коронавируса.

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