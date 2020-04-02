В США более 200 тысяч человек заразились коронавирусом

Крупнейший очаг распространения коронавируса в США - штат Нью-Йорк.

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 в США превысило 200 тысяч.

По состоянию на 1 апреля в США зарегистрировали 202 336 случаев COVID-19, из которых 4 454 - летальные, сообщает НВ со ссылкой на CNN.

Читайте такжеТрамп о коронавирусе: ближайшие две недели станут очень болезненными

Крупнейший очаг распространения коронавируса в США - штат Нью-Йорк.

По словам губернатора штата Эндрю Куомо, лабораторно подтверждены 83 712 случаев коронавируса, что на 7 917 больше по сравнению с вчерашним днем. В самом Нью-Йорке - более 47 тысяч заразившихся.

За последние 24 часа в штате Нью-Йорк умер 391 человек, в результате чего число летальных исходов увеличилось до 1941.

Как сообщал УНИАН, в мире уже зарегистрировано 905 279 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Читайте также: