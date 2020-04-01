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В мире зарегистрировано более 900 тысяч случаев заболевания COVID-19

21:04, 01 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса, созданной американским исследовательским университетом Джонса Хопкинса.

Больше всего больных зафиксировано в США - 190 740, Италии - 105 792, Испании - 102 136, Китае - 82 361, Германии - 74 508.

С начала пандемии в мире умер 45 371 больной, больше всего жертв заболевания в Италии - 12428.

По данным университета, выздоровели 190 710 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

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