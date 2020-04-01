Количество смертей от коронавируса в Италии превысило 13 тысяч (видео)

В Италии за последние сутки от коронавируса умерли 727 человек.

В Италии за последние сутки жертвами пандемии коронавируса стали 727 человек.

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Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

В частности, за последние сутки в Италии от коронавируса умерли 727 человек. Вчера, 31 марта, было зафиксировано 837 смертей. Всего в этой стране со времени вспышки вируса зафиксировано 13 тыс. 155 летальных случаев.

При этом, количество инфицированных за последние 24 часа выросло на 2 тыс. 937 человек. В целом положительный результат на коронавирус подтвердился у 80 тыс. 572 человек.

На сегодняшний день 16 тыс. 847 человек вылечились. За последние сутки это число выросло на 1 тыс. 118 человек.

Кроме того, общее количество тех, кто был инфицирован, выздоровел или умер от коронавируса в Италии возросло до 110 тыс. 574 человек.

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