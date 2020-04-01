В Китае ученые обнаружили антитела, которые эффективно борются с COVID-19

Открытие может посодействовать разработке эффективных лекарств против нового коронавируса.

В Китае команда ученых обнаружила несколько антител, которые "чрезвычайно эффективно" блокируют способность нового коронавируса проникать в человеческие клетки. Открытие может помочь в лечении или профилактике COVID-19.

Об этом пишет Reuters, напоминая, что не существует подтвержденной эффективной терапии против опасного вируса, который распространился из Китая на весь мир, заразив более 850 тысяч человек и убив 42 тысячи.

Чжан Линки из Университета Циньхуа в Пекине утверждает, что лекарства, сделанные на основе антител, которые обнаружила его команда, могут предложить более эффективное лечение, чем текущие подходы. В начале января команда ученых во главе с Чжаном совместно с Третьей народной больницей в городе Шэньчжэнь начали анализировать антитела в образцах крови, взятой у пациентов, которые выздоровели от COVID-19.

Читайте такжеКитай опасается второй волны вспышки коронавируса в стране

Они обнаружили 206 моноклональных антител, которые демонстрировали "сильную" способность цепляться к белкам коронавируса. Затем команда провела новый эксперимент, чтобы проверить, могут ли эти тела не допустить проникновения вируса в клетки. Из первых 20 испытуемых антител четыре показали способность блокировать возбудителя болезни. И два из них "особенно хорошо" справились с этим заданием.

Команда теперь сосредоточена на выявлении наиболее мощных антител и возможности смешать их, чтобы сократить риск мутации коронавируса. Если все пойдет по плану, заинтересованные разработчики могут перейти к массовому производству препаратов на основе этих антител для начала испытаний: сначала на животных, затем на людях.