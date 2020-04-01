Первую смерть от коронавируса подтвердили в Словакии
В Словакии зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает The Slovak Spectator.
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Отмечается, что жертвой коронавирус стал 60-летний мужчина. Он умер от пневмонии у себя дома через несколько дней после того, как его выписали из больницы. Тест на коронавирус в медучреждении ему не сделали.
По состоянию на 1 апреля в Словакии зафиксировано уже 400 подтвержденных случаев коронавируса.
Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели более 850 тысяч человек, умерли более 42 тысяч человек.
В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.
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