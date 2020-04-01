В Бельгии за сутки от Covid-19 вылечили рекордное количество людей

В Бельгии зафиксировано 828 смертей, в том числе 12-летней девочки.

В Бельгии за сутки выздоровело наибольшее количество человек с начала эпидемии коронавирусной инфекции внутри страны.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Согласно данным Минздрава, за 24 часа из больниц Бельгии выписали 236 человек. Общее количество случаев выздоровления – 2132.

В то же время за сутки медики обнаружили 1189 новых подтвержденных случаев, госпитализировали еще 560 пациентов.

В Бельгии зафиксировано 828 смертей, в том числе 12-летней девочки.

Как сообщал УНИАН, в Чешской республике по состоянию на 1 марта зарегистрированы три тысячи случаев инфицирования Covid-19. Темпы роста новых случаев показали признаки замедления, и правительство надеется начать ослабление ограничительных мер после Пасхальных каникул в апреле, если ситуация будет под контролем.