В Польше уже более 2,3 тысячи больных COVID-19, умерли 35 человек

Жертвами коронавируса стали еще два человека, оба преклонного возраста.

Количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Польше возросло до 2 347 человек.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

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В то же время отмечается, что количество смертей от коронавируса выросло до 35. В частности, умерли еще двое людей, которые заболели COVID-19. Жертвами стали 83-летний мужчина из больницы в Варшаве и 68-летний пациент больницы в Тыхах. Оба имели сопутствующие заболевания.

Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели более 850 тысяч человек, скончались более 42 тысяч человек.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.