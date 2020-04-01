Newsweek: Появились симптомы COVID-19, что делать?

Издание приводит советы, что следует делать при появлении подозрений заражения коронавирусом или при уходе за больными.

Несмотря на использование всех возможных дезинфекторов, несмотря на социальное дистанцирование, мытье рук и попытки не касаться своего лица, вы все равно "слегли" с температурой и кашлем. За этим может стоять целый ряд вирусных инфекций.

Это может быть грипп, синусит или же болезнь, о которой сейчас говорит вся планета - новый коронавирус. Что делать дальше? Об этом пишет Newsweek. Вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание под названием COVID-19, чрезвычайно заразен и создал проблемы во многих страна мира. Поэтому при появлении симптомов стоит задуматься, это ли не начальная стадия новой болезни. Хорошая новость в том, что, согласно данным ВОЗ, у большинства людей (80%) COVID-19 проходит достаточно мягко. И пациенты выздоравливают без медицинского лечения. Существуют, конечно, и исключения. Пожилые люди и те, кто и без того страдает от проблем со здоровьем, более подвержены респираторному дистрессу.

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Но во всяком случае, чихать на COVID-19 не стоит даже здоровой молодежи. Newsweek публикует советы, что делать тем, кто подозревает, что подхватил новый опасный коронавирус.

Во-первых, нужно оставаться дома. Это первое и самое важное правило. Если вам кажется, что у вас начался COVID-19 даже в мягкой форме, главной задачей становится не допустить распространения. Нельзя выходить в места, где есть люди, даже в продуктовый магазин, даже если пытаетесь стоять за два метра от других, даже если чувствуете себя вполне нормально.

Во-вторых, нужна самоизоляция. Если это возможно, оставайтесь исключительно в одной комнате и пользуйтесь ванной, в которую не заходят другие. Попросите членов семьи готовить для вас еду и оставлять ее под дверью. Общайтесь только через закрытую дверь или через текстовые сообщения. Ведь зараженные капельки могут преодолевать расстояния до восьми метров. К такому выводу пришли ученые Лаборатории флюидной динамики заболеваний Массачусетского технологического института.

В-третьих, ухаживайте за собой самостоятельно. Обычно то, что помогает при гриппе и простуде, сойдет и при борьбе с COVID-19. Поэтому нужно пить много жидкости, хорошо отдыхать и принимать при необходимости лекарства для смягчения симптомов. Не стоит думать об уходе за другими в это время.

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В-четвертых, держите телефон под рукой. Если состояние здоровья будет ухудшаться, время обратиться за медицинской помощью. Но не стоит появляться в больницы без предупреждения. Стоит позвонить семейному врачу или в клинику, чтобы уведомить их о подозрениях заболевания COVID-19. Это нужно, чтобы врачи подготовились к осмотру такого пациента.

Что делать, если коронавирусом заразился кто-то из родных? Как ухаживать за больным? Центр контроля и профилактики заболеваний США советует определенным категориям населения обращаться за медицинской помощью при появлении первых же симптомов. К этим группам причисляют пожилых людей и всех, кто страдает от диабета, легочных или сердечно-сосудистых болезней или имеет проблемы с иммунной системой. Но для всех других отдыха дома может хватить. Издание дает четыре совета, как защитить себя и других дома, если приходится ухаживать за больным на COVID-19.

Во-первых, нужно отгородить пациента. Пространство для его пребывания должно быть максимально ограниченным. Это необходимо сделать для минимизации шансов, что другие жильцы подхватят вирус. Не стоит пользоваться одним и тем же постельным бельем, полотенцами или устройствами. И нельзя, чтобы больной касался поверхностей различных вещей, таких как краны, столы, дверные ручки и кухонные принадлежности. Если нужно, чтобы зараженный человек появился в комнате с другими членами семьи, пусть одевает маску.

Во-вторых, необходима регулярная дезинфекция. Если невозможно ограничить пациента одной комнатой и ванной, придется более тщательно и часто чистить разные поверхности, особенно металлические и пластиковые, с помощью дезинфекторов. Но стирать чаще, чем обычно, не придется. Поскольку последние исследования показали, что SARS-CoV-2 не живет долго на пористых материалах.

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Третье правило - защищайте себя. Кроме традиционных оговорок сохранять безопасное расстояние и часто мыть руки с мылом, нужно также носить перчатки и маску, если приходится заходить в комнату с больным. Защита для глаз - тоже хорошая идея. После дезинфекции предметов защиты нужно тщательно помыть руки снова.

В-четвертых, нужно четко понимать, когда настал момент для дополнительных мероприятий. Примерно через неделю отдыха и ухода на дому, пациент должен "идти на поправку". Но стоит быть всегда начеку и следить, чтобы не появились тревожные признаки COVID-19. Такими могут быть длительные боли в груди или давление, затруднение дыхания, синеватый оттенок губ или кожи, дезориентация. Если появились эти симптомы, стоит звонить в скорую.

В это же время, сайт МОЗ Украины советует при появлении подозрений заболевания после поездок в Китай или другие страны, охваченные пандемией коронавируса, наблюдать за своим состоянием здоровья, измерять температуру и в случае обострения симптомов обратиться к врачу. Если появился кашель, затруднение дыхания и температура, нужно избегать контакта с другими людьми, одеть защитную маску, прикрывать лицо одноразовой салфеткой при чихании и кашле, мыть руки с мылом и как можно быстрее обратиться к врачу. При этом стоит предупредить медиков о своем путешествии в другие страны. Не стоит заниматься самолечением.

COVID-19, как и все на свете, в конце концов пройдет. Вопросом остается только, когда это произойдет.