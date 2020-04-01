В Испании от коронавируса умерли более 9 тысяч человек: 864 только за последние сутки

Инфицированных коронавирусом в стране уже более 100 тысяч.

В Испании количество инфицированных коронавирусом превысило 100 тысяч человек, а умерших – уже более 9 тысяч.

Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на министерство здравоохранения Испании.

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В частности, официальные данные свидетельствуют, что общее количество инфицированных в Испании выросло до 102 тысяч 136 человек. За последние сутки было выявлено еще 7 тысяч 719 инфицированных коронавирусом человек.

В то же время, уже пятый день подряд количество летальных случаев в этой страны ежедневно превышает 800 человек. Таким образом, с начала вспышки коронавируса в Испании зарегистрировано более 9 тысяч летальных случаев.

Около 22 тысяч 600 человек излечились от вируса и были выписаны из больниц. Еще около 6 тысяч человек нуждаются в интенсивной терапии.

За последние сутки в Испании умерли 864 человека, что является самым высоким показателем с момента вспышки вируса. Таким образом, общее количество умерших возросло до 9 тысяч 53 человек.

Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели более 850 тысяч человек, умерли более 42 тысяч человек.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.