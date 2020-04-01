В Беларуси подтвердили вторую смерть от коронавируса
В Беларуси число жертв коронавируса возросло до двух - Минздрав республики подтвердил вторую смерть.
Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.
В стране уже провели более 32 тысяч тестов на коронавирус. Общее количество инфицированных Минздрав не раскрывает.
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"За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек. Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Накануне стало известно о смерти в Беларуси 75-летнего актера театра, у которого ранее подтвердили коронавирус.
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