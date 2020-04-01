Пандемия коронавируса в мире: основные симптомы и признаки заболевания

Коронавирусное заболевание может протекать в легкой и тяжелой формах.

Украина и мир продолжают борьбу с пандемией коронавируса - число зараженных COVID-19 уже превысило 860 тысяч человек. В данной ситуации важно различать коронавирусную инфекцию от ряда других - таких, как грипп и ОРВИ.

В чем именно выражается новый коронавирус и какие его основные симптомы - читайте ниже.

Что такое коронавирус

Вирусная инфекция COVID-19 - заболевание, которое вызвано коронавирусом SARS-CoV-2. В настоящее время установлено, что эта болезнь может протекать как в легкой, так и тяжелой форме, а также иметь осложнения. Они проявляются в виде пневмонии и последующей дыхательной недостаточности.

Пожалуй, главной проблемой нового коронавируса является отсутствие конкретных средств лечения этого заболевания, а также его профилактики. Установлено, что специфическое лечение COVID-19 не требуется, а выздоровление происходит посредством применения симптоматических средств.

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Особый риск заболевание представляет для пожилых людей, а также тех, кто имеет диабет, астму и заболевания сердечной системы. В особо тяжелых случаях медики прибегают к поддержанию функций жизненно важных органов.

Симптомы коронавируса

Главными симптомами принято считать следующие:

высокая температура;

сухой кашель;

затрудненное дыхание;

чувство усталости;

боль в мышцах и груди.

Важно, что на ранней стадии симптомы аллергии, гриппа, простуды и коронавируса зачастую схожи. Особенно, если заболевания проходят в мягкой форме. В подобных случаях особо важное значение нужно придавать длительности вышеуказанных симптомов. В том случае, если они не проходят длительное время, это может свидетельствовать о риске заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус: количество заболевших в мире

По последним данным американского Института Джона Хопкинса, число зараженных в мире превышает 860 тысяч. Умерли от осложнений 42,3 тысячи человек, а выздоровели - почти 179 тысяч.

Больше всего людей заболели COVID-19 в США, Италии, Испании, Китае, Германии и Франции.

В Украине подтвердили 669 случаев заболевания, из них 17 - с летальным исходом.

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