Пандемия коронавируса в мире: основные симптомы и признаки заболевания
Украина и мир продолжают борьбу с пандемией коронавируса - число зараженных COVID-19 уже превысило 860 тысяч человек. В данной ситуации важно различать коронавирусную инфекцию от ряда других - таких, как грипп и ОРВИ.
В чем именно выражается новый коронавирус и какие его основные симптомы - читайте ниже.
Что такое коронавирус
Вирусная инфекция COVID-19 - заболевание, которое вызвано коронавирусом SARS-CoV-2. В настоящее время установлено, что эта болезнь может протекать как в легкой, так и тяжелой форме, а также иметь осложнения. Они проявляются в виде пневмонии и последующей дыхательной недостаточности.
Пожалуй, главной проблемой нового коронавируса является отсутствие конкретных средств лечения этого заболевания, а также его профилактики. Установлено, что специфическое лечение COVID-19 не требуется, а выздоровление происходит посредством применения симптоматических средств.
Читайте такжеВ ВОЗ заметили признаки стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса в Европе
Особый риск заболевание представляет для пожилых людей, а также тех, кто имеет диабет, астму и заболевания сердечной системы. В особо тяжелых случаях медики прибегают к поддержанию функций жизненно важных органов.
Симптомы коронавируса
Главными симптомами принято считать следующие:
- высокая температура;
- сухой кашель;
- затрудненное дыхание;
- чувство усталости;
- боль в мышцах и груди.
Важно, что на ранней стадии симптомы аллергии, гриппа, простуды и коронавируса зачастую схожи. Особенно, если заболевания проходят в мягкой форме. В подобных случаях особо важное значение нужно придавать длительности вышеуказанных симптомов. В том случае, если они не проходят длительное время, это может свидетельствовать о риске заражения коронавирусной инфекцией.
Коронавирус: количество заболевших в мире
По последним данным американского Института Джона Хопкинса, число зараженных в мире превышает 860 тысяч. Умерли от осложнений 42,3 тысячи человек, а выздоровели - почти 179 тысяч.
Больше всего людей заболели COVID-19 в США, Италии, Испании, Китае, Германии и Франции.
В Украине подтвердили 669 случаев заболевания, из них 17 - с летальным исходом.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн