За сутки в России выявили 440 новых случаев заражения коронавирусом
11:35, 01 апреля 2020Зарубежные новости
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Всего в России заболели 2777 человек.
Иллюстрация / REUTERS
За минувшие сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания COVID-19.
Общее число инфицированных выросло до 2777 человек, пишет Meduza.
Больше всего заболевших в Москве (+267 человек), Коми (+32 человека), Санкт-Петербурге (+27 человек), Московской (+15 человек) и Саратовской (+11 человек) областях.
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Число погибших от болезни за сутки выросло на семь человек — до 24. В общей сложности 190 человек выздоровели.
31 марта в России было выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.
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