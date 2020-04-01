За сутки в России выявили 440 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в России заболели 2777 человек.

За минувшие сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания COVID-19.

Общее число инфицированных выросло до 2777 человек, пишет Meduza.

Больше всего заболевших в Москве (+267 человек), Коми (+32 человека), Санкт-Петербурге (+27 человек), Московской (+15 человек) и Саратовской (+11 человек) областях.

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Число погибших от болезни за сутки выросло на семь человек — до 24. В общей сложности 190 человек выздоровели.

31 марта в России было выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.